Zu Besuch bei „Grappling Dynamik“ Ein Blick in die Welt des Brazilian Jiu-Jitsu in Kaarst

Früher war er selber Schüler und seit knapp drei Jahren ist er Inhaber von „Grappling Dynamik“: Kim Nguyen, der sich am liebsten mit dem Vornamen ansprechen lässt, lebt und liebt den Brazilian Jiu-Jitsu. Und der Erfolg zeigt, dass es die richtige Entscheidung war, das kleine, etwas versteckt liegende Studio an der Büdericher Straße zu übernehmen. Es läuft so gut, dass das Studio aus allen Nähten platzt und der 34-Jährige sich nach neuen, größeren Räumlichkeiten umschaut. In Heerdt hat er eine vielversprechende Immobilie entdeckt. Kim Nguyen geht davon aus, dass seine Schüler loyal sind und einen neuen Standort nicht mit ihrer Kündigung quittieren.