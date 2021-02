Sondierung in Holzbüttgen am Montag : Bombenverdacht: Das müssen Bürger jetzt wissen

Auf dieser Karte sind die beiden Gefahrenbereiche zu sehen. Foto: Stadt Kaarst

Holzbüttgen Die Stadt gibt Entwarnung, sobald eine mögliche Entschärfung erfolgreich beendet wurde. Im Anschluss können alle Bewohner in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren.

Die Stadt Kaarst lässt am Montag (15. Februar) in den frühen Morgenstunden einen Kampfmittel-Verdachtspunkt an der Kreuzstraße in Holzbüttgen überprüfen. Dazu wird ein kleiner Bagger vorsichtig die Erdschicht abtragen und sich nach und nach tiefer eingraben. Die Wahrscheinlichkeit eines Bombenfundes ist nach Angaben der Stadt aber sehr gering.

Für den Ernstfall gibt es Handlungsweisungen: Bei einer Entschärfung müsste der Gefahrenbereich A (250 Meter Radius zur Fundstelle, rund 560 Personen) evakuiert werden. Im Gefahrenbereich B (500 Meter Radius zur Fundstelle, rund 1100 Personen) würden Luftschutz-Maßnahmen notwendig. Im Fall einer Evakuierung wird der Bereich gesperrt. Im Ernstfall sind einige Dinge zusätzlich zu beachten: Der Gefahrenbereich A müsste evakuiert werden. Anwohner müssen ihre Wohnung und den gesamten Bereich verlassen. Weiter gilt: Offene Feuerstellen löschen, Gashähne (Herd) absperren, Heiz- und Kochgeräte abschalten, wertvolle Gegenstände sichern, Lampen ausschalten und Türen verschließen.

Alle im Freien stehenden Kraftfahrzeuge nach Möglichkeit entfernen. Der Fahrzeug-, ÖPNV- und Fußgängerverkehr wird unterbunden. Die Stadt wird eine betreute Unterkunft anbieten. Dazu stehen die Turnhallen am Marienplatz 4, Bruchweg 5, Am Holzbüttger Haus, Pestalozzistraße 1 und 3, Am Schulzentrum 14, Aldegundisstraße und Hubertusstraße 24 zur Verfügnug. Die Anwohner im Gefahrenbereich B müssen das Gebiet nicht verlassen, aber in ihren Häusern bleiben. Gebäudeteile im Dachgeschoss und Gebäudeteile, die zur Fundstelle hingewandt sind, müssen verlassen werden.

Die Bürger sollten sich in den Gebäudeteilen aufhalten, die der Fundstelle abgewandt sind und dort in den unteren Geschossen. Die Stadt wird Entwarnung geben, sobald eine mögliche Entschärfung erfolgreich beendet wurde. Im Anschluss können alle Bewohner in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren.

(NGZ)