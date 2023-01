Jahreshauptversammlung mit Rückblick Was die Kaarster Feuerwehr im Jahr 2022 bewegte

Vor diesem Hintergrund wurde unter anderem ein neues Layout entwickelt. 70 Mitglieder sollte jeder der beiden Löschzüge haben. In Büttgen sind es aktuell 74, in Kaarst dagegen nur 58. An Arbeit mangelt es nicht. Im vergangenen Jahr rückten die Kaarster 300 Mal aus, die Büttgener 158 Mal und gemeinsam rasten beide Löschzüge 215 Mal zu Orten, wo etwas Schlimmes passiert war. Marcel Breuer informierte über die wesentlichen Einsätze im vergangenen Jahr. Das ging am 6. Januar los mit einem Kellerbrand in einem Bungalow an der Gemsenstraße. Am 18. Februar tobte ein Orkan, die Feuerwehr musste 30 Mal ausrücken. Am 7. Mai hatte ein Starkregenereignis vor allem Büttgen getroffen. Eine unter einem Pferd eingeklemmte Person, ein Feuer im Vorster Wald, ein Brand in der achten Etage und der große Schrottplatzbrand an der Grenze zu Neuss waren weitere herausragende Schadensereignisse.