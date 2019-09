Kleinigkeiten vom Rand des Stadtfestes : Von Oldtimern, der Jugendfeuerwehr und netten Anwohnern

Kaarst Neue Wasserspender für die Feuerwache können unter anderem dank des Schützenkönigs angeschafft werden.

Das hat es noch nie gegeben: die Kaarster Jugend-Feuerwehr hat auf dem Frühschoppen der St.- Sebastianus-Schützenbruderschaft eine Spende in Höhe von 6044,15 Euro erhalten. „Das ist bislang die höchste Summe, die an die Feuerwehr überhaupt gespendet wurde“, sagte Feuerwehrchef Andreas Kalla. Gestiftet wurde das Geld vom ehemaligen Schützenkönig Ralf Stutz und seinen Ministern, die traditionell auf Blumen und Geschenke zum Königshaus verzichteten, um Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Schon seit vielen Jahren wird es in Kaarst so gemacht, insgesamt sind so schon 146.044,15 Euro zusammengekommen, wie Schützenpräsident Claus Schiffer erklärte. Mit dem Geld sollen unter anderem neue Wasserspender für die Feuerwache angeschafft werden. (seeg)