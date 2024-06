Barrierefreiheit in Kaarst Bürger verklagt Stadt wegen Diskriminierung

Selten war die Stimmung im Sozial- und Gesundheitsausschuss so gereizt wie am Dienstagabend. Der Vorwurf: Die Stadt kommt ihren gesetzlichen Verpflichtungen in Bezug auf Schaffung von Barrierefreiheit nicht nach. Außerdem gibt es aktuell weder einen ehrenamtlichen noch einen hauptamtlichen Behindertenbeauftragten. Da war unter anderem die Rede von „einem Schlag ins Gesicht der Menschen mit Behinderung“.