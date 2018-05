Kaarst: Ausstellung zwischen Fliegen und Fallen

Kaarst In der Galerie ArtRaum zeigt die Künstlerin Anna Kleeberg Gemälde, Papierarbeiten sowie Skulpturen.

"Now is now", heißt die aktuelle Ausstellung im ARTraum Thielemann an der Sperberstraße 25 gleich hinter dem Wohnpark Broicherdorf. Die aus Chemnitz stammende und in Düsseldorf beziehungsweise Berlin lebende und arbeitende Künstlerin Anna K. Kleeberg, Jahrgang 1976, zeigt Gemälde und Papierarbeiten sowie Skulpturen. Ihre Bilder sind oft eine Mischung aus Zeichnung und Malerei, der Mensch steht so gut wie immer im Mittelpunkt. Die Künstlerin, die an der Staatlichen Kunsthochschule Berlin Weißensee und an der Hochschule der Künste in Berlin studiert hat, stößt mit ihren Bildern Geschichten in den Köpfen der Betrachter an, die jeder für sich zu Ende denken muss. Das Narrative ist das Charakteristische ihrer Exponate.