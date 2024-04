Ausstellung am Rathausplatz Kaarst Eindrücke aus einer „Welt der Streifen“

Bürgermeisterin Ursula Baum hatte in ihrer Begrüßungsrede nicht ohne Grund auf die Vielfalt der gezeigten Arbeiten hingewiesen. Da ist zum Beispiel Thomas Weiers mit seinen gelungenen Fotos wie „Nature meets stripes“: Farbige Streifen und mittendrin Insekten. Trudi Sommer-Knuppertz rückt nicht wegen des vorgegebenen Mottos von ihren Lieblingsmotiven ab: Ihre Tanzenden wirken allerdings wie der Teil eines Films, und Filme werden ja oft auch als Streifen bezeichnet, also passt die Kunst zum Motto. Erika Jörgenshaus zeigt Bilder, wie man sie von ihr kennt und erwartet: Menschen voller Energie. Die Streifen sieht man nur, wenn man genau hinschaut: Sie tauchen in Form von Strichcodes auf, wie man sie auf Waren aller Art findet. Petra Groh“s Exponate wirken streng wissenschaftlich, sie sind geprägt von Kreisen, vor allem aber von Linien. Schwarz und Türkis müssen als Farben ausreichen. Im Hintergrund sind mathematische Formeln zu sehen, die jedoch keine Relevanz haben. Uli Fern zeigt diesmal keinen aufgewühlten Himmel, dunkel und wolkenschwer. Muss er auch nicht, ein Himmel dieser Art ist ja jeden Tag in natura zu sehen. Er ist in der Ausstellung mit zwei Warnbaken-Bildern vertreten. Das grelle Orangerot wird abgemildert durch eine Art Nebel, der sie umgibt. Fern gab zwar nicht sein letztes Hemd für die Kunst, wohl aber eine Schlafanzugjacke. Aus ihr wurde ein „blauer Traum“. Gisela Fritze hat ihre Landschaftsaquarelle auf das Motto ausgerichtet, ohne sich neu zu erfinden: Kondensstreifen am Himmel oder gerade gewachsene Birkenstämme können und müssen als Streifen begriffen werden. Gerlind Engelskirchen setzte das Thema in vergleichsweise kleinformatigen Fotos um. Beate Palmen ist auch mit einem Objekt vertreten: Sie hatte ein Bild in Streifen geschnitten, das Objekt wirkt wie geflochten. Übrigens: Alle Exponate sind eigens für diese Ausstellung gemacht worden.