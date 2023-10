Ausstellung und Märchenvortrag in Kaarst Der Orient zu Gast im Johanniterstift

Die Ausstellung im Johanniterstift spiegelt ihre Begeisterung für den Orient wider. Ihre Protagonisten sind schöne Menschen aus dem Nahen und Mittleren Osten, in prachtvolle Gewänder gehüllt. Sie benutzt hauptsächlich Acrylfarben, gelegentlich aber auch Aquarellfarben. Auch eines ihrer allerersten Bilder stellt sie jetzt in Kaarst aus: Das dominierende Motiv – eine Sonne. Die 63-jährige hat in Kaarst die Erfahrung gemacht, dass die Bewohnerinnen und Bewohner des Johanniterstifts kein Blatt vor den Mund nehmen: „Wenn ihnen ein Bild nicht gefällt, sagen sie das auch.“