Doppelausstellung in Kaarst : Galerie Splettstößer zeigt das Malerische der Drucktechnik

Ausstellung Kathrin Edwards und Lukas Weiß Galerie Splettstoeßer. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kaarst Die Arbeiten von Kathrin Edwards und Lukas Weiß könnten unterschiedlicher kaum sein, und doch gibt es eine Gemeinsamkeit. Beide setzen auf innovative Drucktechnik – und sind vom Ergebnis manchmal selbst überrascht.

„Mensch und Umgebung“ heißt die Ausstellung in der Galerie Splettstößer, die am Freitagabend eröffnet wurde. So unterschiedlich die Exponate von Kathrin Edwards und Lukas Weiß auch sind, es gibt eine bedeutende Gemeinsamkeit: Beide zeigen unter anderem sehr innovative Drucktechniken.

Lukas Weiß studierte an der Bielefelder Fachhochschule Gestaltung und an der Hochschule Leipzig Malerei und Grafik. Er zeigt jetzt zum Teil sehr großformatige Drucke, denen er seine „Handschrift“ verlieh. Da ist zum Beispiel das Stillleben in Verbindung mit einem Küchenschrank. Weiß zeichnet die einzelnen Motive auf Pappe, schneidet sie aus und macht sie nach und nach zu einer Druckvorlage. Das Exponat mit dem größten Format im Nebenraum der Galerie spiegelt auf der gesamten Fläche die Form von Würfelparkett wider. Auf diese Flächen treten dann nach und nach Figuren, die ebenfalls auf Pappe aufgezeichnet und dann ausgeschnitten wurden. Eine Palme fällt als Motiv ins Auge, das Fenster rechts daneben gibt den Blick frei auf eine ernüchternde Tristesse. Das Malerische, das diese Drucktechnik erkennen lässt, habe ihn selber überrascht, sagt der Künstler.

Kathrin Edwards lebt in Düsseldorf. Dort hat sie bei Siegfried Anzinger Grafik studiert. Die 29-Jährige hat sich ausgeklügelter Techniken bedient. Ihre Radierungen sind sehr detailreich – und sehr stimmungsvoll. Ein Beispiel ist die nackte Badende an einem See. Sechs einzeln gerahmte Drucke, Teil ihrer Abschlussarbeit, spiegeln die Natur aus der Perspektive des Menschen wider. Kathrin Edwards arbeitet auch mit dem 3 D-Stift, der silbrige Fäden produziert. Diese scheinen aus den Bildern herauszuwachsen, dienten aber auch als wichtiges Element für ihre weißen Prägedrucke mit floralen Formen. Die Welle ist ein wiederkehrendes Motiv

Info Die Ausstellung ist bis zum 31. Oktober zu sehen.

