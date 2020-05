Kölschrockband spielt in Kaarst : Bei „Car-Salla“ wackelt die Rückbank

Kölschrockband spielt in Kaarst

Kaarst Die beiden Konzerte der Kölner Erfolgsband „Kasalla“ beim „Drive-in-Comedy“ auf dem alten Ikea-Gelände in Kaarst waren ausverkauft. Am Freitag wurde weitestgehend auf die Hupe verzichtet.

Normalerweise hätten sie zu dieser Zeit im Rhein-Energie-Stadion vor 50.000 Zuschauern gespielt, doch die Corona-Krise hat der Band „Kasalla“ einen Strich durch die Rechnung gemacht. Am Mittwoch und Freitag spielten sie ihre Hits beim „Drive-in-Comedy“ vor 300 Autos auf dem alten Ikea-Gelände auf der Düsselstraße – und brachten so manches Gefährt zum Wackeln.

Nachdem es nach dem Konzert am Mittwoch bei Facebook Anwohner-Beschwerden über laute Hupkonzerte gab, rief der Kaarster Kulturmanager Dieter Güsgen am Freitag vor dem Auftritt dazu auf, die Finger von der Hupe zu lassen. Die Band tourt unter dem Motto „Et jitt Car-Salla“ durch die Autokinos der Region. Viele Hardcore-Fans aus Köln, Bergheim oder Euskirchen in teilweise kompletten „Car-Salla“-Outfits kamen nach Kaarst, um die derzeit wohl beliebteste Band aus der Domstadt zu sehen.