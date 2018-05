Kaarst: Auf dem Pferd durch die Schützenzeit

Kaarst Seit dem Jahr 1986 gibt es die Reitergemeinschaft Kaarst. Höhepunkt ihres Reiteralltags ist die Schützenzeit.

Reiten macht glücklich. Diesen Eindruck vermitteln die gut gelaunten Mitglieder der Reitergemeinschaft Kaarst beim Gespräch - locker und entspannt erzählen sie in ihrem zweiten Zuhause, dem Reitstall der Familie Bierewitz, von ihrem Hobby. Formiert hatte sich die Gemeinschaft im Jahr 1986. "Damals gab es schon zwar schon ein Reiterkorps in Kaarst, doch die Altersstruktur war kein Anreiz für junge Leute", erinnert sich Gründungsmitglied Christoph Demuth. Man wollte etwas Eigenes - und es sollte alles nichts kosten.

So entstand eine Gemeinschaft von zunächst neun Männern, die in ihren Turnierreiteruniformen auftraten: maisfarbene Hosen und grüne Jacken respektive Röcken. Somit unterschieden sie sich vom Reiterkorps Kaarst, das in roten Jacken unterwegs ist. Die neu gegründete Reitergemeinschaft ritt fortan jedes Jahr beim Kaarster Schützenfest mit und gewann weitere Mitglieder. Doch es menschelte auch gewaltig - schließlich schrumpfte die Zahl der Reiter auf acht und die Zukunft des Vereins war in Gefahr.