Rathaus-Arkaden in Kaarst Modeladen Hamburg macht zu

Im November 2017 eröffnete Volker Hamburg in den Rathaus-Arkaden ein Modegeschäft, am kommenden Mittwoch, 17. Januar, verkauft er nun zum letzten Mal Jacken, Hosen und andere Anziehsachen. Der Modeladen „Hamburg“ in den Rathaus-Arkaden macht dicht. „Es hat hauptsächlich gesundheitliche Gründe“, erklärt Ladeninhaber Volker Hamburg die Schließung gegenüber unserer Redaktion. Er habe sich von einer Erkrankung bis heute nicht zu 100 Prozent erholt und könne nicht mehr so oft im Laden stehen, wie es nötig wäre. Deshalb schließt es seine Filiale in Kaarst. „Vier Läden sind zu viel, wir mussten uns entscheiden. Es hat leider den Standort Kaarst erwischt, auch weil die Umsätze zurückgegangen sind“, so Hamburg weiter.