Kreativ in Kaarst : Architektin schreibt Kinderbuch in Reimform

Holzbüttgen Christina Stroh hat ein Kinderbuch geschrieben und illustriert. Der Titel: „Berta macht Stimmung“.

Im Urwald ist die Stimmung düster: Die Tiere präparieren sich für die bevorstehende Regenzeit, horten Essbares und verkriechen sich. Nicht so das Chamäleon Berta, es sammelt Sonnenstrahlen und Geschichten, lässt sein Äußeres in den buntesten Farben erstrahlen und bleibt trotz einsetzenden Regens im Freien. Damit verbreitet Berta so gute Stimmung, dass alle Tiere ihre Unterkünfte verlassen, um gemeinsam ihre Vorräte in einem fröhlichem Beisammensein zu teilen.

Christina Stroh hat ein zweites Manuskript schon fertig. Foto: Georg Salzburg(salz)/Georg Salzburg (salz)

„Berta macht Stimmung“ lautet der Titel des 31 Seiten umfassenden Kinderbuchs in Reimform, das Christina Stroh in nur wenigen Wochen fertiggestellt hat. Die 44-jährige in Teilzeit berufstätige Architektin lebt mit Mann und drei Söhnen (12, 9 und 5 Jahre) in Holzbüttgen. Eigentlich hat sie genug zu tun, aber Christina Stroh ist ein kreatives Energiebündel: „Ich habe zwei Jahre lang Tassen für Familie und Freunde mit deren Haustieren bemalt“, erzählt sie und die diversen Motive auf den großen weißen Tassen wirken sehr gelungen. Doch nun suchte sie nach einer neuen Idee. Ende vergangenen Jahres wurde Christina Strohs Leben durch negative persönliche Erfahrungen getrübt. Ihre Freundin Lena Rausch, der das Buch auch gewidmet ist, ermunterte sie zu einer Geschichte über positive Stimmung und freundschaftlichen Zusammenhalt.

„Ich wollte auch für meine Söhne etwas Bleibendes schaffen“, sagt Stroh. So nahm das Chamäleon Berta Gestalt an: Die Geschichte drückt nicht nur Strohs Tierliebe aus, sondern eignet sich auch perfekt zum Schwelgen in bunten Farben. Und so legte Christina Stroh los, wenn ihre Kinder abends im Bett waren. Die Reimform bereitete der Hobbysängerin keine Probleme: Reime seien wie so melodisch wie Gesang. Die passenden farbenprächtigen Bilder zeichnete Stroh sehr detailverliebt. Da gibt es eine Menge zu entdecken: liebevoll gestaltete Tiere und Essensvorräte wie Bananen, die natürlich korrekt nach oben wachsend gezeichnet sind. Nach Fertigstellung wurde „Berta macht Stimmung“ als Fotobuch gedruckt – aber Christina Stroh sucht noch nach einem Verlag.