Hoher Besuch : Kramp-Karrenbauer kommt nach Kaarst

Kaarst Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Bundesvorsitzende und Verteidigungsministerin, ist am 31. Oktober zu Gast in Kaarst.

Kramp-Karrenbauer wird an diesem Tag ab 17 Uhr im Mercure Hotel über das Thema „Soziale Marktwirtschaft als Grundlage für Wachstum, Innovation und Nachhaltigkeit“ sprechen. Organisiert wird der Besuch neben dem CDU-Kreisverband von Junger Union und Mittelstands- und Wirtschafts-Union. Eingefädelt wurde der Besuch durch JU-Kreisvorsitzenden Richard Streck, der die Zusage auf die Einladung schon erhielt, als Kramp-Karrenbauer noch Generalsekretärin der CDU war.

Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze sind allerdings begrenzt. Anmeldungen bei der Kreisgeschäftsstelle, per Mail an post@cdu-rheinkreisneuss.de oder per Telefon unter 02131 718850.