Angebot für Senioren in Kaarst: „Büttger Treff“ hat sich etabliert

Angebot für Senioren in Kaarst

Büttgen Das Angebot im Pfarrzentrum der evangelischen Johanneskirche wird von Älteren gut angenommen.

Seit Januar läuft ein Mal wöchentlich der „Büttger Treff“ mit Café und Austausch der Quartiersinitiative Büttgen in den Räumen des Pfarrzentrums der evangelischen Johanneskirche. Grund genug für eine erste Zwischenbilanz und öffentliche Präsentation der übrigen Angebote.

Der Treff machte seinem Namen alle Ehre, denn die Räume platzten fast aus den Nähten. Auslöser für die Quartiersinitiative war der „Sozialplan Alter“ der Stadt Kaarst. Die mit einer Umfrage beauftragte Forschungsgesellschaft für Gerontologie stellte den wesentlichen Wunsch der Bürger fest: einen zentralen Treffpunkt. Professorin Elisabeth Bubolz-Lutz betonte in ihrer Ansprache, dass der „Büttger Treff“ letztlich durch die Bürger selbst in Gang gebracht wurde, denn sie haben den Caritasverband als Träger ins Boot geholt. Dieser fand in der Stiftung der Freien Wohlfahrtspflege, dem Diözesan-Caritasverband und der Sparkassenstiftung Kaarst-Büttgen bereitwillige Geldgeber.