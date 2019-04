An der Maubisstraße in Kaarst : Ehepaar wird Opfer von Trickbetrügern

An der Maubisstraße in Kaarst

Kaarst Ein auf der Maubisstraße wohnendes Ehepaar wurde am Freitag, zwischen 16 und 16.30 Uhr, Opfer von Trickdieben. Das teilte die Polizei mit.

Die beiden Senioren im Alter von 86 und 88 Jahren befanden sich in ihrer Wohnung, als es an der Wohnungstür klingelte. Ein vor der Tür wartendes junges Paar gab vor, für einen Nachbarn eine Nachricht fertigen zu wollen und bat um Einlass. Die hilfsbereiten Rentner kamen dem Wunsch nach und ließen beide Personen in die Wohnung. Der männliche Täter gab im Wohnzimmer schließlich vor, nur unzureichend in deutscher Sprache schreiben zu können und bat die Senioren um Hilfe. Das gutgläubige Ehepaar kam diesem Wunsch nach. Während dessen gab seine Begleiterin vor, die Toilette aufsuchen zu müssen. Es ist davon auszugehen, dass die weibliche Person den unbeobachteten Augenblick nutzte, um den Diebstahl des Schmucks zu begehen. Nach der Tat entfernten sich beide Täter in unbekannte Richtung.