An der Girmes-Kreuz-Straße in Kaarst : Polizei stellt falsche Spendensammler

(Symbolfoto). Foto: dpa/Silas Stein

Kaarst Die Polizei erhielt am Samstag gegen 15 Uhr über Zeugen den Hinweis auf mehrere verdächtige Personen, die sich auf dem Parkplatz eines Discounters an der Girmes-Kreuz-Straße in Kaarst aufhielten. Die Verdächtigen waren mit Klemmbrettern ausgestattet und sammelten augenscheinlich Spenden.

Bei der Überprüfung des Trios, zwei junge Männer im Alter von 14 und 20 Jahren sowie einer 17-jährigen Jugendlichen, stellten die Beamten ein Klemmbrett und auch eine Liste sicher, auf der in handschriftlicher Form ein Spendenaufruf eines Landesverbandes für Bedürftige formuliert war. Recherchen der Polizei ergaben, dass dieser Verband nicht existiert.

Die Polizisten stellten das bis dato und anhand der Aufzeichnungen gelistete "Spendengeld" von knapp 300 Euro sicher. Die drei, zwei von ihnen haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland, erwartet ein Verfahren wegen des Verdachtes des Betruges. Beamte des Kaarster Kriminalkommissariats übernahmen die weiteren Ermittlungen.