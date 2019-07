An der Danziger Straße in Kaarst : Startschuss für neuen Wohnraum

An der Danziger Straße in Kaarst

Kaarst Die Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft wird an der Danziger Straße im Osten von Kaarst zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 24 Genossenschaftswohnungen errichten.

Angestoßen wurde das Neubauprojekt durch die Stadt Kaarst, die das Grundstück mit einer Größe von insgesamt 3752 Quadratmeter bereits in 2016 an den Markt zum Verkauf gegeben hatte. Dort konnte seinerzeit die Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft e.G. überzeugen und kaufte das Grundstück von der Stadt. Verknüpft wurde dieses Angebot mit dem klaren Auftrag, an dieser Stelle auch öffentlich geförderten Mietwohnungsbau zu errichten. Seit 2014 hat die Genossenschaft auf Kaarster Stadtgebiet bereits 79 Neubauwohnungen an der Klarissenstraße und an der Bataverstraße in Büttgen errichtet. 39 dieser Wohnungen wurden aus Mitteln des Bundes und der NRW.Bank öffentlich gefördert.