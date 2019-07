AMS Solution AG : Software-Unternehmen aus Kaarst ausgezeichnet

Kaarst Die „ams.Solution AG“ aus Kaarst gehört zum Kreis der besten Mittelstandsberater Deutschlands. Dies bestätigt die aktuelle Auflage des Unternehmensvergleichs Top Consultant. Wie bereits im Vorjahr wird das Beratungs- und Softwareunternehmen auch 2019 für die Reife seiner Consulting-Leistungen ausgezeichnet.

Der von der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung durchgeführte Wettbewerb fußt auf einer repräsentativen Befragung der beratenen Zielkunden. Im Fall von ams.Solution sind dies die Unternehmen der Einzel-, Auftrags- und Variantenfertigung. Anlässlich der Preisverleihung gratulierte Bundespräsident a. D. Christian Wulff ams-Vorstandsmitglied Eckhard Ulmer zur Wiederholung des Vorjahreserfolgs. Gemeinsam mit seinen Kollegen Andreas Montag, Tobias Knauer und Thomas Badstübner nahm Ulmer die Auszeichnung auf dem 6. Deutschen Mittelstands-Summit in der Frankfurter Jahrhunderthalle entgegen.

Die ams.Solution AG ist Spezialist für mittelständische Industriekunden, die mit kleinen und kleinsten Losgrößen fertigen. Konkret geht es um den Sondermaschinen-, Anlagen- und Apparatebau, den Werkzeug- und Formenbau, den Stahl-, Metall- und Komplettbau sowie die Bereiche Schiffbau, Laden- und Innenausbau. Hinzu kommen der Sonderfahrzeugbau und die kundenspezifische Lohnfertigung. Um Kunden mit passgenauen Lösungen zu bedienen, haben Einzel- und Auftragsfertiger ein hochspezifisches Engineering- und Fertigungswissen entwickelt. Vor diesem Hintergrund liege der Schlüssel zum Erfolg darin, dass die Berater das Projektgeschäft des Einzelfertigers mit all seinen Besonderheiten verstehen. Der Vorteil: Eine ganze Reihe von ihnen hat zuvor selber in auftragsspezifisch arbeitenden Industriebetrieben gearbeitet und weiß daher aus eigener Erfahrung, wie sich Arbeitsabläufe optimieren lassen, so dass tatsächlich die gesamte Wertschöpfungskette etwas davon hat.