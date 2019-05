Neue Anlage in Betrieb genommen : Ein Innovations-Schub im Kaarster Klärwerk

Neue Anlage in Betrieb genommen

Kaarst Ein sperriger Begriff, hinter dem jede Menge Hightech steckt: Am Mittwoch wurde im Gruppenklärwerk Kaarst-Nordkanal die sogenannte Klärschlammbehandlungsanlage in Betrieb genommen. Gesamtkosten: elf Millionen Euro.

Weltweit gibt es nur wenige Anlagen dieser Art und sie gilt als innovatives Vorzeigeprojekt. Die Rede ist vom Gruppenklärwerk Kaarst-Nordkanal. Dort wurde am Mittwoch die neue Klärschlammbehandlungsanlage im Beisein von Gerhard Odenkirchen vom NRW-Umweltministerium, Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus, und Vertretern des Erftverbandes in Betrieb genommen. Das Besondere an der Kaarster Kläranlage ist die Kombination von Membranbelebungsanlage mit Klärschlammbehandlung und Klärgasverwertung. Auf rund elf Millionen Euro beliefen sich die Gesamtkosten. Das Landesumweltministerium beteiligte sich mit 2,3 Millionen Euro, das Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz mit 2,7 Millionen Euro.