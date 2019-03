Sport in Kaarst : TC Grün-Weiss Büttgen beteiligt sich an bundesweiter Tennisaktion

Büttgen Der TC Grün-Weiss Büttgen (Tennisabteilung des VfR Büttgen) feiert den Start in die Sommersaison mit einem Tennisfest und lädt alle Interessierten ein, dabei zu sein. Am Sonntag, 28. April, haben alle Besucher der Anlage in Büttgen an der Driescher Straße (gegenüber dem Hallenbad) ab 11 Uhr die Gelegenheit, die Attraktivität des Tennissports zu erleben und das Angebot des TC Grün-Weiss Büttgen kennenzulernen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

An dem Tag können Interessierte aller Altersklassen auch selber mal den Schläger in die Hand nehmen und die Filzkugel bewegen. Turnschuhe (bitte keine Joggingschuhe oder Schuhe mit grobem Profil) und witterungsangepasste Sportbekleidung reichen. Besucher, die lediglich zuschauen und mit Clubmitgliedern ins Gespräch kommen wollen, sind auch willkommen.

Wer sich an dem Tag entscheidet, die Aufnahme in den Club zu beantragen, bleibt in diesem Jahr beitragsfrei. Mit seinem Tennisfest beteiligt sich der TC Grün-Weiss Büttgen an der bundesweiten Saisoneröffnung 2019 „Deutschland spielt Tennis“, die bereits zum zwölften Mal stattfindet. Knapp 1,4 Millionen Besucher wurden seit der Premiere gezählt, mehr als 114.000 neue Mitglieder konnten insgesamt gewonnen werden.

Bei Fragen zum Aktionstag des TC Grün-Weiss Büttgen können sich Interessierte auf der Homepage des Clubs unter www.tennis-kaarst.de informieren.

(NGZ)