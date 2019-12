Adventskalender Rhein-Kreis Neuss : Was aus Tannengrün gebastelt werden kann

Kaarst Aus Tannenzweigen lassen sich nicht nur Adventskränze basteln: Carmen Gottwald von der Baumschule Schmitz zeigt, wie weihnachtliche Gestecke gemacht werden.

Es riecht nach Weihnachten: In der Baumschule Schmitz duftet es nach frischen Tannenzweigen. Floristin Carmen Gottwald hat es gerade erst von einem der Christbäume abgeschnitten. Daraus soll ein Wandgesteck werden . Die 52-Jährige nimmt das Grün in die Hand, fächert es auf und bindet eine Schlaufe um die Astenden. „So kann man die Zweige später zum Beispiel an der Tür aufhängen“, erklärt sie. In wenigen Handgriffen bindet sie eine kunstvolle Schleife, umwickelt sie mit Draht und befestigt sie an den Enden des Zweiges. „Am einfachsten ist es, wenn für die Schleife Band mit einer Drahtkante genommen wird“, sagt die Floristin, „dann bekommt sie eine schöne Form.“ Dann geht es auch schon ans Dekorieren: Kugeln, Sternanhänger oder Bänder können nun ins Grün gehangen werden. Und schon ist der „Türfecher“ fertig. Eine Schritt für Schritt Anleitung gibt es hier.

Etwas aufwendiger ist es, einen Tischkranz zu stecken. „Wer ganz von vorne anfangen will, braucht einen Strohrömer, grünes Kranzband, Draht und Grün“, sagt die Floristin. Das Band wird um den Kranz gewickelt, das Grün wird aufgelegt und mit dem Draht umwickelt. „Wem das zu viel Arbeit, kann auch einen fertigen Kranz kaufen“, sagt die Floristin, „die gibt es auch in undekorierter Form.“ Sie nutzt einen vorgefertigten Kranz der Baumschule, den sie auf einen Teller stellt. In die Mitte soll nun eine Kerze. „Aus Brandschutzgründen können wir sie aber nicht einfach so platzieren“, erklärt die Floristin. Damit weder die Zweige, noch der Teller Feuer fangen können, schneidet die Floristin aus Steckschaum einen kleinen Würfel zu. Den klebt sie mit einer Heißklebepistole in die Mitte des Kranzes. Darauf wird einHalter gesteckt, auf den die Kerze aufgesetzt werden kann. Um die Ränder des Steckschaums zu verdecken, stopft Gottwald Moos in die Lücken. Dann kann es schon ans Verzieren gehen. „Damit der Kranz nicht zu überladen wirkt, empfehle ich im Dreipunkt-Verfahren zu arbeiten.“ Dabei werden die Dekoelemente wie in einem Dreieck auf dem Kreis angeordnet. Carmen Gottwald setzt Kugeln und Sterne auf, streut Kunstschnee über das Grün und fertig ist ihr Kranz. Die ganze Anleitung gibt es hier.