Kaarst : A-Cappella-Gesang in der Galerie

Der Madrigalchor ist seit vielen Jahren ein eingespieltes Team, das Lieder von Pop bis Barock sind. Foto: Madrigalchor

Kaarst Der Kaarster Madrigalchor singt Lieder "quer durch alle Gemütslagen".

Unter dem Motto "Freude & Leid in Madrigalen des Barock und Popsongs der Moderne" lädt der Madrigalchor Kaarst am Sonntag, 3. Juni um 18 Uhr zu einem sommerlichen Chorkonzert in die Rathausgalerie ein. Unter der Leitung von Hans-Michael Dücker wird ein Programm "quer durch alle Gemütslagen" geboten, das eindrucksvoll beweist, wie wenig die Menschen unterschiedlicher Epochen voneinander trennt, sobald die ganz großen Gefühle oder auch nur die kleinen Freuden des Alltags in den Blick genommen werden.

Eine Französin macht sich um 1530 auf dem Markt über ihren Ehemann lustig, der sich daheim um Haus und Hof kümmert, während sie selbst sich amüsiert. Die Beatles beschreiben Ende der 1960er liebevoll die skurrile Szenerie an einer Straße in ihrer Heimatstadt Liverpool. Die Beach Boys stellen 1966 fest, dass Gott allein weiß, was ohne ihre große Liebe aus ihnen werden würde, wogegen ein verzweifelter Engländer um 1600 sich wünscht, seine Tränenflut möge ausreichen, um darin zu ertrinken. Spottlust, Kummer, Schadenfreude, Glückseligkeit - nahezu jedes menschliche Gefühl hat irgendwann ein Lied entstehen lassen. Sowohl die Madrigale des Barock als auch die Popsongs - von Hans-Michael Dücker in mitreißende A-cappella-Versionen verwandelt - transportieren die jeweilige Stimmung perfekt.



Der Madrigalchor kann in diesen Stücken seine Qualität ausspielen, die unter anderem darauf beruht, dass die Chormitglieder schon viele Jahre miteinander musizieren und bestens aufeinander eingespielt sind. Freunde der Chormusik, aber auch Zuhörer, die einmal in den A-cappella-Gesang in all seinen Facetten hineinschnuppern möchten, erwartet ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm. Eintrittskarten sind online unter info@chorkaarst.de und an der Abendkasse erhältlich. Eintritt 15 Euro, ermäßigt fünf Euro (für Schüler und Azubis), Kinder bis einschließlich viertes Schuljahr frei.

(NGZ)