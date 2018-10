A 52: Rückschlag für Kaarst im Kampf um Lärmschutz

A 52 in Kaarst : Rückschlag im Kampf um Lärmschutz

Kaarst Straßen.NRW hat der Stadt ernüchternde Ergebnisse zum Lärmschutz vorgelegt. Die Kaarster Politiker sind maßlos enttäuscht. Die Technische Beigeordnete überlegt, ob sich die Stadt an den Kosten beteiligt.

Seit sechs Jahren versucht die Stadt Kaarst, Lärmschutzmaßnahmen entlang der A 52 zu erreichen. Der Traum, dass sich dort etwas zum Vorteil der Menschen, die in der Nähe dieser Verkehrsachse wohnen, tut, ist jetzt wie eine Seifenblase zerplatzt. Der zuständige Bundestagsabgeordnete Ansgar Heveling (CDU) hatte den damaligen Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) kontaktiert, im Anschluss waren aufwändige Lärmmessungen durchgeführt worden. Das Ergebnis ist ernüchternd. Straßen.NRW kommt zu dem Ergebnis: Nördlich der A 52 sind keine Überschreitungen der Lärmgrenzwerte festgestellt worden. Südlich der A 52 stellte Straßen.NRW nur geringe Nachtwertüberschreitungen von maximal 1,4 dB(A) fest, und das auch nur in acht Gebäuden: an der Perleberger Straße 20 bis 27, und dort auch nur im zweiten Obergeschoss. Für Verärgerung im Planungs- und Verkehrsausschuss sorgte der lapidare Satz im Schreiben von Straßen.NRW: „Die betroffenen Gebäude an der Perleberger Straße wurden alle nachträglich der Autobahn errichtet. Somit besteht für diese Gebäude aus lärmtechnischer Sicht auch kein Anspruch auf aktive beziehungsweise passive Lärmschutzmaßnahmen.“

In ähnlich gelagerten Fällen habe auch das Bundesverkehrsministerium Lärmschutzmaßnahmen abgelehnt. „Ich kann das überhaupt nicht begreifen“, sagte Herbert Palmen (SPD). „Es gab bereits Baugebiete, die vor der Autobahn da waren, zum Beispiel an der Karlsforster Straße“, gab Heinrich Hannen (Die Grünen) zu bedenken. Und er erklärte, dass zunehmende Nordwinde den Lärm öfter als früher in die Wohnbebauung südlich der Autobahn hineintragen. Er beklagte, dass es nicht wenigstens eine Geschwindigkeitsbeschränkung während der Nachtstunden gebe.

Info Die Folgen der Lärmbelastung Tageszeit Lärm löst abhängig von der Tageszeit unterschiedliche Reaktionen aus. Werden die Richtwerte überschritten, kann es zu psychischen Einschränkungen kommen. Richtwerte Ein Mittelungspegel von 65 dB(A) am Tage und 55 dB(A) in der Nacht sollten nicht überschritten werden.



Claudia Köppe (Die Grünen) äußerte Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Haltung von Straßen NRW: „Man sollte sich in diesem Fall juristischen Rat einholen.“ Die Technische Beigeordnete Sigrid Burkhart nannte eine mögliche Voraussetzung, um doch noch an einen Lärmschutz zu kommen: „Es ginge eventuell, wenn sich die Stadt an den Kosten beteiligen würde.“