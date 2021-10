30 Jahre alter Fall in Kaarst : Polizei veröffentlicht neues Foto von Mordopfer

Dieser Mann (Bild rekonstruiert) wurde am 30. November 1992 tot in Kaarst gefunden. Foto: Polizei

Kaarst Am 30. November 1992 wurde am Rande einer Ackerfläche entlang der A52 bei Kaarst der Leichnam eines Mannes aufgefunden. Seine Identität ist bis heute ungeklärt. Nun hat die Polizei neue Fotos veröffentlicht.

Zum Hintergrund: Am Montag, 30. November 1992, wurde in den frühen Morgenstunden am Rande einer Ackerfläche entlang der A52 bei Kaarst der Leichnam des Mannes aufgefunden. Die Ermittler gehen bis heute davon aus, dass das Opfer mit mehreren Schüssen gezielt getötet worden ist. Als Tatzeit kommt die Nacht von Sonntag, 29. November 1992, auf Montag, 30. November 1992, in Betracht. Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass das Opfer möglicherweise aus der Balkan-Region stammt. Der getötete Mann wird wie folgt beschrieben: