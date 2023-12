Konzert am zweiten Advent in Jüchen Weihnachtsoratorium von Bach am Sonntag in der Jakobuskirche

Es gibt noch Eintrittskarten für die Veranstaltung: Sie sind zu je 20 Euro ab 16 Uhr an der Abendkasse erhältlich. Auch im Vorverkauf gibt es noch Karten, und zwar zu je 17 Euro in den Schreibwaren-Geschäften Weckauf (Bahnhofstraße 7 in Hochneukirch) und Papyrossa (Markt 24 in Jüchen). Außerdem sind Karten im Pfarrbüro an der Rektor-Thoma-Straße 10 in Jüchen erhältlich.