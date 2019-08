Jüchen-Gierath : Polizeibekannte Autoknacker in Haft genommen

Gierath Während der ausgedehnten Fahndung entdeckte die Polizei mit einem angeforderten Polizeihubschrauber einen der Verdächtigen in einem nahegelegenen Feld und seinen Komplizen auf einem Gartengrundstück an der Humboldtstraße.

Einen Zeugenhinweis auf zwei Autoknacker erhielt die Polizei in der Nacht zu Mittwoch aus Gierath. Durch Geräusche an der Schulstraße aufmerksam geworden, entdeckte eine Zeugin die Männer, als sie sich an einer Audi-Limousine zu schaffen machten. Als das Duo bemerkte, dass es auf frischer Tat ertappt wurde, flüchtete es zu Fuß in Richtung Gubberath. Während der ausgedehnten Fahndung entdeckte die Polizei mit einem angeforderten Polizeihubschrauber einen der Verdächtigen in einem nahegelegenen Feld und seinen Komplizen auf einem Gartengrundstück an der Humboldtstraße. Mehrere Streifenwagen sperrten das Gelände ab. Kurz darauf konnten die Männer durch einen Polizeidiensthund aufgespürt und gestellt werden.