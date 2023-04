Rettungskräfte in Jüchen Zwei neue Fahrzeuge für die Feuerwehr

Die Fahrzeuge, in denen jeweils neun Einsatzkräfte Platz finden, werden bei den Löschzügen Jüchen und Hochneukirch stationiert. Sie lösen zwei alte MTF von 2007 ab. Ganz neu sind die Nachfolger nicht, laut Stadt wurden gebrauchte Fahrzeuge in gutem Zustand beschafft. „Wir haben in den vergangenen Jahren die Feuerwehr kontinuierlich mit dem erforderlichen Equipment, insbesondere mit modernen Fahrzeugen ausgestattet. Die Ablösung der alten Wagen war dringend erforderlich“, sind sich Zillikens und Abels einig.