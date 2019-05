Eintracht“ Hoppers feiert 120-jähriges Bestehen : Zwei Festtage für den Männergesangverein

WEY/ HOPPERS Am 17. Und 19. Mai ist es soweit: Jüchens letzter Männergesangverein „Eintracht“ Hoppers nimmt sein 120-jähriges Bestehen zum Anlass für ein großes Festprogramm. Und an beiden Tagen ist der Eintritt zu den Events in der Halle der Schölenhöfe (Jüchen-Wey) kostenfrei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Los geht’s mit einer Rocknacht am Freitag (17. Mai) ab 20 Uhr mit drei regionalen Coverbands, die alle einen Bezug zu den Ortschaften Hoppers und Wey haben. Unter dem Motto „120 Jahre Gesang – wir können auch anders“, treten die Acousticband „Renegade Bunch“, die Country-Rock-Band „The Startups“ und die AC/ DJ Coverband „Bon Scotch“ auf. Der Sonntag (19. Mai) ist der zweite Festtag – dann formiert sich um 10 Uhr ein Festzug ab Haus Flaßrath durch beide Dörfer. In der festlich geschmückten Scheune gibt es ab 11 Uhr ein Freundschaftssingen mit fünf Chören. Auch zu den anschließenden Chor- Darbietungen sind Gäste herzlich bei freiem Eintritt eingeladen.

Mehr Information über den MGV „Eintracht“ Hoppers gibt’s im Internet unter http://gv-hoppers.de und unter „GesangvereinEintrachtHoppers“ bei Facebook.

(kvm)