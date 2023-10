Straßenverkehr in Jüchen Zwei Fahrradstraßen für Jüchen?

Bevor eine Fahrradstraße ausgeschildert werden kann, muss etliches untersucht werden, beispielsweise „ob auf den geplanten Straßen eine solche Regelung rechtlich möglich ist“, sagt Duda. Schließlich müsse gewährleistet sein, dass Anwohner und Anlieger mit dem Auto die Häuser erreichen können. Zudem muss beachtet werden, dass an der Gartenstraße eine Kita liegt und an der benachbarten Mühlenstraße eine weitere. An der Stadionstraße ist ein großer Kindergarten mit fünf Gruppen in Bau. Ebenfalls zu berücksichtigen ist das Verkehrsaufkommen, das an der Stadionstraße zunehmen wird: Die Gesamtschule soll nach den Ratsbeschlüssen an der Stadionstraße zusammengelegt werden, das Gymnasium für einen vierten Zug erweitert werden. Und dann ist ja auch noch ein neunter Zug fürs Schulzentrum (entweder für Gymnasium oder Gesamtschule) geplant.