Jüchen : Zu Pfingsten Tage der offenen Tür im Nikolauskloster

Jüchen Das Nikolauskloster lädt zu Pfingsten wieder zu Tagen der offenen Tür ein. In diesem Jahr bleiben die Oblatenmissionare bei ihrem kleineren Konzept, das 2017 erstmals erprobt wurde. Der Klosterpark wird am 20. und 21. Mai geöffnet, wo auch die Spezialitäten der klostereigenen Backstube angeboten werden. Für die Kinder gibt es eine Spielwiese. Die heiligen Messen werden am Pfingstsonntag und Pfingstmontag jeweils ab 7.30 und ab 18 Uhr in der Klosterkirche gefeiert. Der Gottesdienst ab 10 Uhr findet an beiden Tagen am Spielschiff im Klosterpark statt. Anschließend gibt es belegte Brötchen und Kaffee, Klostersuppe und Gegrilltes. An beiden Tagen bietet die Spielwiese von 11.30 bis 16 Uhr Unterhaltung für die Kleinen.

Die Oblatenmissionare hatten in früheren Jahren zu Pfingsten zunächst zu größeren Veranstaltungen mit Musik eingeladen. Seit dem vergangenen Jahr geht die Klosterleitung neue Wege und bietet lediglich ein gemütliches Beisammensein an. Dieses Konzept habe sich bereits bewährt, stellte Pater Felix Rehbock, der Direktor des Nikolausklosters, fest. Die Stimmung sei im Vorjahr grandios gewesen, auch das Wetter habe mitgespielt.

(NGZ)