Wandel im Rheinischen Braunkohlerevier : Drei Sterne für Strukturwandel-Projekt in Jüchen

Jüchen Die Stadt will ein Zukunftsprojekt für nachhaltiges Bauen realisieren. Sie hat gute Chancen, in den Genuss von Fördermitteln zu kommen.

Dadurch wird es dem Zweckverband Landfolge Garzweiler möglich, sein beabsichtigtes Bauprojekt im Bahnhofsumfeld von Jüchen weiter zu verfolgen. Außerdem ist die Stadt an einigen Projekten beteiligt, für die hoffnungsvoll Förderanträge gestellt werden können. In erster Linie gilt dies für das „Innovation Valley“ als Umsetzung des im Revier geförderten Leitbilds für den Bereich des Zweckverbands, in dem Jüchen, Mönchengladbach, Erkelenz und Titz verbunden sind.

Themenwoche Nachhaltig leben : Was die Stadt fürs Klima tun will

„Die erfolgreichen Projekte des Zweckverbandes haben die zukünftige Entwicklung im nördlichen Raum des Rheinischen Reviers im Blick“, ergänzt Gregor Bonin, Verbandsvorsteher des Zweckverbands Landfolge Garzweiler. Das Projekt „Innovation Valley“ beziehe sich auf den Tagebau Garzweiler, der heute noch weitläufig als klaffendes Loch in der Landschaft erscheint. In Zukunft jedoch sollen dort Innovationen eine neue Heimat finden.

Damit haben nun insgesamt 19 innovative Projekte den dritten Stern. Der unbedingt erforderliche Stern geht an Vorhaben, wenn ein Förderzugang für sie erfolgreich identifiziert ist, beispielsweise im Rahmen eines Bundesprogramms. Dies bringt sie in Startposition, um den Projektantrag bei der zuständigen Bewilligungsbehörde einzureichen. Christoph Dammermann, ZRR-Aufsichtsratsvorsitzender und Staatssekretär des NRW-Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie, sagt dazu: „Ich freue mich, dass sich so viele weitere Projekte aus den Zukunftsfeldern Energie und Industrie, Ressourcen und Agrobusiness sowie Innovation und Bildung weiterqualifizieren konnten.“ Das zeige, dass die Akteure bei der Umsetzung der strukturpolitischen Ziele der Landesregierung für neue Wertschöpfung und Beschäftigung auf dem richtigen Weg seien. „Wir bauen auf bestehende Stärken in der Region auf und erschließen gleichzeitig innovative neue Felder.“