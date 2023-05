Band auf Erfolgskurs Die Zipfelbuben erhalten für „Olivia“ eine Goldene Schallplatte

Im August hatte „Olivia“ in den Ballermann-Radio Charts Platz eins erklommen und war in den Deutschen Single-Charts auf Platz zwei gelandet. Mehr als 200.000 Tonträger seien verkauft worden, berichtet der Jüchener. „Und in den Download-Portalen hat ,Olivia‘ 60 Millionen Streams errreicht, das ist Wahnsinn.“ Produziert wurden war der Song bereits 2019, doch dann kam die Pandemie. „Wir dachten schon, dass es keinen Sinn mehr machen würde, dass Corona uns schon gekillt hätte“, sagt der 47-Jährige über diese Zeit der Band. Doch nach der Veröffentlichung von „Olivia“ 2022 ging es steil aufwärts. Der Hit hat den Band-Alltag verändert. „Wir haben jede Woche Auftritte, kommen kaum zum Atmen – 200 im Jahr sind es locker“, erzählt Ostermann. Vor Corona seien es rund 40 Konzerte im Jahr gewesen. „Die Zipfelbuben“ touren durch ganz Deutschland und sind jede Woche auf Mallorca zu hören.