VfB Hochneukirch plant Turnier für Schulen, Kitas und Vereine Erster Mega-Fußballcup mit 1000 Spielern

Tausend Trikots liegen bereit – mit dem Aufdruck Yeti-Cup. Das zottelige Maskottchen des VfB 08 Hochneukirch ist Namensgeber für ein Event, das es in dieser Größenordnung noch nicht gegeben hat in Jüchen: Der Fußballverein richtet rund um das letzte Wochenende vor den Sommerferien, vom 15. bis 19. Juni, ein fünftägiges Fußball-Turnier für alle Jüchener Grundschulen, für Kindergärten und für Fußballvereine aus. Marcel Brunen (43), zweiter Geschäftsführer des VfB, betont, dass es bei der Premiere nicht bleiben soll. „Den Yeti-Cup möchten wir als jährliche Veranstaltung etablieren.“ Ziel sei es, Kinder zu Sport und Bewegung zu motivieren, und natürlich auch auf den VfB 08 Hochneukirch aufmerksam zu machen, weitere Mitglieder zu gewinnen. Brunen erinnert sich an den früheren „Drumbo-Cup“ von Grundschulen in Mönchengladbach, bei dem er als Kind selbst dabei war. „Der war für uns ein Highlight.“