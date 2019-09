Gesamtschule Jüchen : Balkanmusik setzt Schüler in Bewegung

Jüchen Zum Niederrhein-Musikfestival machte die Gesamtschule den Auftakt mit Balkanmusik-Workshops. Im Gymnasium Jüchen werden die Workshops mit der Big Band und einem eigenen Konzert, der Latin Night, fortgesetzt.

In der Gesamtschule sind die neuen Fünftklässler auf ihren Schulalltag im Wortsinne eingestimmt worden - mit Musik. Die ersten Workshops im Rahmen des Niederrhein-Musikfestivals gab es in der Gesamtschule, bevor das Jüchener Gymnasium wieder an die Reihe kommt. Diese Workshops waren im vergangenen Jahr auf Initiative von Bürgermeister Harald Zillikens mit so viel Erfolg eingeführt worden, dass die Big Band des Gymnasiums in diesem Jahr sogar in einem Konzert mit den Festival-Profis auftreten darf. Und Zillikens will nun mit der Festivalleitung vielleicht schon fürs nächste Jahr über ein eigenes Konzert in der Niederrhein-Festivalreihe in Haus Katz verhandeln, wie er andeutete.