Kostenpflichtiger Inhalt: Wohnbauprojekte in Jüchen : Neue Wohnhäuser sind an der Alleestraße und in Damm geplant

Auf diesem Grundstück an der Alleestraße sollen zwei Mehrfamilienhäuser errichtet werden. Mit dem Projekt befasst sich die Politik. Foto: Carsten Sommerfeld

Jüchen Das Grevenbroicher Unternehmen Pick Projekt plant an der Alleestraße in Jüchen zwei Neubauten mit insgesamt zehn Eigentumswohnungen. Mit dem Bauantrag befasst der Planungsausschuss. In Damm sind Wohnhäuser an der Klosterstraße und an der Straße „Zum Ruhdall“ geplant.