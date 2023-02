Straßenverkehr in Jüchen Wo in Jüchen Parkknöllchen drohen

Auf diesen Verstoß stoßen die beiden im Ordnungsamt mit Kontrollen Beschäftigten beispielsweise in Jüchen an der Odenkirchener Straße, wo laut Stadt im Bereich eines Kiosks Autos verbotenerweise auf dem Gehweg abgestellt würden. Auf der Amselstraße ebenfalls in Jüchen finden die Kontrolleure Fahrzeuge, die außerhalb der gekennzeichneten Fläche im verkehrsberuhigten Bereich parken, dies ist nicht erlaubt. Und auf der Weyerstraße achtet, wie die Verwaltung feststellt, mancher beim Parken im Bereich neben der durchgezogenen Mittellinie nicht darauf, dass bis zu der Linie eine mindestens drei Meter breite Fahrbahn frei bleiben müsse. Das Ordnungsamt gibt weitere Tipps, um den Geldbeutel zu schonen. Grundsätzlich dürfe überall dort geparkt werden, „wo Parken nicht ausdrücklich verboten ist“. Doch Parkverbote gelten längst nicht nur dort, wo Verbotsschilder stehen. Parken sei etwa vor und hinter Kreuzungen und Einmündungen bis zu fünf Meter vom Schnittpunkt der Fahrbahnkanten verboten. Verstöße dagegen werden laut Verwaltung etwa an der Einmündung Holzer Straße/Ecke Weststraße in Hochneukirch festgestellt.