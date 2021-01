Baubetriebshof der Stadt Jüchen : Winterdienst ist bereit für den Räumeinsatz

Jüchen Zwei Räum- und Streufahrzeuge sowie 150 Tonnen Salz stehen bereit. Bei extrem hartem Winterwetter kann der Baubetriebshof der Stadt auf eine Fahrzeugreserve zurückgreifen.

Ein seltenes Ereignis im Rheinland: Laut Wetterprognose muss bis Freitag in Jüchen mit Schneefall gerechnet werden. „Der Winterdienst steht bereit“, erklärt Stadtsprecher Jürgen Wolf. Bereits seit November seien die insgesamt 30 Mitarbeiter des Baubetriebshofs in Winterdienst-Bereitschaft. „In diesem Jahr haben sie bereits zehn Einsätze absolviert und wegen Glätte Straßen gestreut.“

Dabei seien schon 20 Tonnen Salz auf die Fahrbahnen gebracht worden. „Insgesamt haben wir 150 Tonnen gebunkert“, sagt Jürgen Wolf. Die würden in einem Lager an der Jülicher Straße liegen. Bei drohender Glätte fahren zunächst ein oder zwei Mitarbeiter hinaus, um an neuralgischen Stellen, etwa dem Wind ausgesetzte Orte, die Situation zu prüfen. Drohe es dort glatt zu werden, rückten auch die übrigen Mitarbeiter aus.