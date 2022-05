Regen in Bedburdyck : Wieder Wasser auf der Martinusstraße

Regen in Bedburdyck

Bedburdyck Nach dem Regen am Sonntagabend stand wieder Wasser auf der Martinusstraße. Es war nicht das erste Mal. Um eine Lösung wird gerungen.

„Es handelte sich um etwa fünf Zentimeter. Wir sind diesmal glimpflich davon gekommen“, sagt Anwohner Günter Winzen. „Aber es ist eine Mahnung an die Politik, hier zusätzlich zur laufenden Kanalerneuerung für Schutz zu sorgen“, erklärt Winzen. Er ist Vertreter einer Anwohnerinitiative, die sich gegen das Baugebiet auf der Wiese hinter den Häusern wehrt.

Die Feuerwehr rückte am Sonntag im Bereich Walter-Schönheit- und Martinusstraße an, öffnete zwei Kanaleinläufe, damit das Wasser besser abfließen konnte. 2016 und 2020 war bei Starkregen Regenwasser auf Grundstücke und in Keller geströmt, hatte große Schäden angerichtet. Die größeren Kanäle, die zurzeit verlegt werden, können nur Teil der Lösung sein. Die Stadt plant unter anderem entlang der Broichstraße eine Wand oder einen Wall, um Fluten von den Hängen zu stoppen. Eine Entscheideung steht aber noch aus.