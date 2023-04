An der Stadionstraße in Jüchen Wieder Schwimmkurse im Hallenbad

Den sechs bis acht Jahre alten Kindern macht das Schwimmenlernen sichtbar Spaß. Ihre Eltern können sie während der Unterrichts beobachten. Julien Müller hatte Tochter Sina (7) mitgebracht. „Der Schwimmunterricht hier gefällt ihr sehr gut“, erklärte der Vater. Von den Kindern zeigte niemand Furcht vor dem feuchten Element – das ist nicht selbstverständlich. Was Marvin Müller immer wieder auffällt „Wir hatten früher hier auch schon Kinder, die so wasserscheu sind, dass ihnen schon das Duschen höchst unangenehm ist.“ Marvin Müller (25) hat als Schwimmer selbst so manchen Pokal gewonnen. Aus seiner Sicht ist es wichtig, dass Kinder das Schwimmen erlernen: „Ob man sich mit Freunden am Baggersee trifft oder mit den Eltern ans Meer fährt, Schwimmen gehört einfach dazu.“ Die Wassertemperatur im Becken wurde 2022 um ein Grad auf 28,5 Grad reduziert, um Energie zu sparen. „Diesen Unterschied merkt man schon“, sagt er. Einige der Mädchen trugen deshalb Neopren-Badeanzüge. Mit der Beinarbeit beginnt der Unterricht zunächst in einem 90 Zentimeter tiefen Becken. Sehr schnell kommen auch die Arme mit ins Spiel. Viele der Grundschüler hatten schon den Mut, vom Startblock aus ins Becken zu springen.