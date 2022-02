Täter lieferten sich Verfolgungsjagd mit der Polizei : Wieder Geldautomat in Jüchen gesprengt

Die Explosion richtete großen Schaden an der Volksbank-Filiale an. Foto: Polizei

Update Jüchen Erneut ist im Stadtgebiet ein Geldautomat gesprengt worden. Am frühen Samstagmorgen schlugen die Täter in der Volksbank-Filiale an der Odenkirchener Straße zu. Bei einer Verfolgung der Unbekannten wurde ein Polizeifahrzeug beschädigt.

Von Wiljo Piel

Gegen 2.45 Uhr riss eine laute Detonation die Anwohner der Odenkirchener Straße aus dem Schlaf. Im Vorraum der Volksbank hatten unbekannte Täter den Geldautomaten gesprengt. Durch die Wucht der Explosion kam es zu einem gewaltigen Gebäudeschaden. Auch vor der Bank geparkte Fahrzeuge wurden beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei flüchteten drei Personen mit einem Mercedes in Richtung Autobahn 44.

Eine Streifenwagenbesatzung, die in der Nähe der Bank war, heftete sich an das Fluchtfahrzeug. „Bei der Verfolgung kam es zu einer Kollision“, schildert Polizeisprecherin Claudia Suthor. Dabei wurde der Streifenwagen beschädigt, ein Beamter wurde bei dem Unfall an der Hand verletzt.

Die Volksbank-Filiale wurde komplett zerstört. Foto: P. Grosche

Ob die Täter Beute gemacht haben, steht noch nicht fest. „Die Ermittlungen dauern an“, sagt Suthor. Zur Unterstützung der Tatortaufnahme erschienen Spezialkräfte des Landeskriminalamtes. Die Experten entschärften auf einem nahe gelegenen Feld einen noch intakten Sprengkörper, den die Täter in einer Plastiktüte vor der Bank hinterlassen hatten.

Die Volksbank-Filiale wurde erheblich beschädigt. „Sämtliche Räume sind komplett zerstört worden“, schildert Vorstand Patrick Grosche. „Die Täter haben ein Trümmerfeld hinterlassen – Wände sind eingestürzt, Decken runtergekommen.“ Die Geschäftsräume können laut Statikern nicht mehr genutzt werden. Die darüber liegenden Wohnräume wurden nach ersten Erkenntnissen nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Im Inneren herrschte Chaos nach der Explosion. Foto: P. Grosche

Nach der Explosion lagen im Vorraum der Bank zahlreiche, größtenteils angekokelte und verbrannte Geldscheine. „Wir haben alles eingesammelt und werden nun prüfen, ob die Täter Beute gemacht haben“, berichtet Patrick Grosche. Sein erster Eindruck: Die Unbekannten sind wohl leer ausgegangen. Denn alle Geldkassetten wurden bei der Sprengung komplett zerstört.

Die Volksbank baut in Jüchen neu, die Zweigstelle an der Odenkirchener Straße wurde lediglich für eine Übergangszeit eingerichtet. „Unser neues, etwa 200 Meter entferntes Gebäude wird im Herbst geöffnet, bis dahin werden keine weitere Filiale mehr einrichten“, betont der Vorstand. Das Jüchener Volksbank-Team wird ab Montag vorerst in der Filiale an der Bahnhofstraße 5a in Kleinenbroich einziehen.

Auch ein Schaufenster eine nahe gelegenen Geschäfts wurde zerstört. Foto: Carsten Sommerfeld/cso-

Möglicherweise haben die selben Täter knapp eine Stunde vorher auch einen Geldautomaten in Meerbusch-Bösunghoven gesprengt. Laut Zeugen zerstörten mindestens drei dunkel gekleidete Täter den Automaten im Vorraum einer Bank. Auch dort kam es zu erheblichen Gebäudeschäden.

Seit Jahresbeginn haben wurden bereits sieben Geldautomaten im Rhein-Kreis Neuss gesprengt. In Jüchen hat es die Volksbank bereits zwei Mal getroffen. In der Nacht vom 18. zum 19. Januar wurde der Geldautomat in der Gierather Filiale gesprengt.

( NGZ)