Jüchener Gemeinden : Wie Kirchen zum Fest mit Gottesdiensten verfahren

Jüchen Die Evangelischen Kirchengemeinde Otzenrath-Hochneukirch hat ihre beiden Gottesdienste für Heiligabend wegen der Pandemie abgesagt, die übrigen Angebote in den evangelischen und katholischen Gemeinden sollen aber stattfinden.

Ihre beiden Heiligabend-Gottesdienste hat die Evangelische Kirchengemeinde Otzenrath-Hochneukirch am Freitag abgesagt. „Das Presbyterium hat sich schweren Herzens dazu entschlossen. Die Infektionszahlen sind einfach zu hoch“, sagt Pfarrer Andreas Buddenberg. Die beiden Gottesdienste hätten im Freien auf dem Kirmesplatz in Otzenrath stattfinden sollen. „Uns ist es aber ein Anliegen, die Weihnachtsbotschaft weiterzugeben“. Online unter www.kirche-otzenrath-hochneukirch.de sind das Krippenspiel und Gedanken zur Weihnacht zu finden. Die Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen – der am 25. Dezember, 10 Uhr, in Hochneukirch wurde laut Pfarrer Buddenberg neu eingeplant, der zweite ist am 26. Dezember, 10 Uhr, in Otzenrath – finden dagegen statt. Anmeldung dafür ist unter der Telefonnummer 02165 170249 oder per Mail an otzenrath-hochneukirch@ekir.de nötig.

In der evangelischen Kirche in Otzenrathfindet am zweiten Weihnachtsfeiertag der Gottesdienst statt, die beiden Gottesdienste, die Heiligabend auf dem Kirmesplatz in Otzenrath geplant waren, wurden wegen Corona abgesagt. Foto: Gundhild Tillmanns

In den Pfarreien der Katholischen Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) in Jüchen soll alles wie geplant laufen. „Unser Konzept für die Weihnachtstage hat die Situation bei der Pandemie schon vorweg genommen. Hotspots am Heiligabend vermeiden wir durch viele kleine Gottesdienste in den Nachbarschaften“, erläutert Ulrich Clancett, Pfarrer in Jüchen, Gierath, Bedburdyck und Neuenhoven. „An den beiden Weihnachtsfeiertagen haben wir bewusst, trotz der beschränkten Platzzahl, nicht zusätzliche Gottesdienste eingeplant.“

Termine und Rufnummern für nötige Anmeldungen sind auf der neuen Homepage www.gdg-juechen.de aufgeführt.

In der GdG-Pfarre St. Pantaleon Hochneukirch ist für Heiligabend, 22 Uhr – nach derzeitigem Stand – weiter die Christmette geplant, ebenso die Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertage. „Wir werden aber über 50 Plätze in der Kirche nicht hinausgehen“, sagt Pfarrer Franz-Karl Bohnen, auch dort ist Anmeldung nötig (Telefon 02164 2213).