Jüchener Helfer im Einsatz : Wie die Feuerwehr für Sturm gerüstet ist

Jüchen Neben Kettensägen gehören Abstützsysteme und teleskopierbare Astabschneider zum Equipment der Feuerwehr bei Sturmeinsätzen. Gut bewährt hat sich die neue Drehleiter mit „Knick“.

Kettensägen hat die Feuerwehr Jüchen in den vergangenen Tagen reichlich eingesetzt. Insgesamt 34 Einsätze bescherten die Stürme den Feuerwehrleuten am Freitag und Samstag. In der Nacht zum Montag mussten sie ausrücken, um umgestürzte Bäume auf der Garzweiler Allee und der L 32 bei Schlich von der Fahrbahn zu räumen. Die Wehr rechnet mit weiteren Böen und Einsätzen.

„Unsere Ausstattung für Sturm-einsätze und unser Unwetter-Konzept haben sich bewährt“, erklärt Feuerwehrchef Heinz-Dieter Abels am – sturmfreien – Montagmittag. Auch die personellen Kräfte hätten gereicht. Am Freitag und Samstag waren rund 90 Feuerwehrleute ausgerückt. „Wir konnten jeden auflaufenden Einsatz sofort abarbeiten“, sagt Abels. Am Freitag Abend war Stadtalarm für alle fünf Einheiten ausgelöst worden. Entsprechend des 2021 erstellten Unwetter-Konzepts waren alle Kräfte zunächst auf der Feuerwache in Jüchen erschienen, um von dort aus zu den Einsätzen auszurücken.

Die Drehleiter im Einsatz an der Friedensstraße. Foto: Feuerwehr Jüchen

Auch mit der Ausrüstung ist Abels zufrieden. „Wir sind derzeit gut ausgestattet.“ Etwas gefehlt habe allerdings der Rüstwagen. Das für technische Hilfeleistungen bestückte Fahrzeug war bei einem Verkehrsunfall Ende Dezember beschädigt worden und kommt voraussichtlich im März aus der Reparatur zurück. Der Schaden belaufe soch auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. „Mit dem Rüstwagen hätten wir manches Material einfacher zu Einsatzstellen bringen können“ sagt Abels. Manches Benötigte wurde stadttdessen auf Mannschaftstransportwagen verladen. So wurde an der Friedensstraße, dort war ein Baum auf ein Wohnhaus gestürzt, ein besonderes Abstützsystem eingesetzt, um den Baum anzuheben und weitere Schäden am Dach zu verhindern. Gut bei Sturmeinsätzen habe sich die 2021 beschaffte Drehleiter mit „Knick“ bewährt, das oberste Gelenkteil kann abgeknickt werden. „Mit der Drehleiter haben wir die Feuerwehr Grevenbroich in Hemmerden unterstützt“, dort war ein Baum auf die Schule gestürzt. Mit dem abgeknickten Gelenkteil habe die Wehr gut die Einsatzstelle auf der gegenüberliegenden Dachseites erreichen können.