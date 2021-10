An der Pfarrkirche St. Jakobus in Jüchen : Weihnachtsmarkt öffnet am 11. und 12. Dezember

An der Pfarrkirche St. Jakobus in Jüchen

Jüchen In diesem Advent wird es den Weihnachtsmarkt an der Kirche St. Jakobus, der 2020 wegen Corona ausfallen musste, wieder geben. Das teilt die Stadt mit, die mit der Katholischen Gemeinde das Event ausrichtet. Wie der Stand bei den Vorbereitungen ist.

„Sonst läuft die Organisation im August an. In diesem Jahr erfuhr ich, dass im Rathaus jemand anderes zuständig sei. Bis Ende September konnte ich keine weiteren Infos aus der Verwaltung erhalten, außer dass bis jetzt noch nichts geplant sei“, erklärte Wirtz in der Einwohnerfragestunde im Stadtrat. Die Zeit werde knapp. Der Jüchener fertigt und verkauft nicht nur filigrane Holzarbeiten zugunsten der Deutschen Krebshilfe, sondern er hilft auch bei der Vorbereitung des Marktes, sammelt Spenden von Geschäftsleuten. „Der Weihnachtsmarkt ist in Jüchen eine Institution“, betont Wirtz. „Seit Monaten fragen mich Leute, was mit dem Markt sei.“