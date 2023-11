Adventsstimmung rund um St. Jakobus Jüchener Weihnachtsmarkt mit Biathlon und Mitmachkonzert

Eine Neuerung kündigt Pfarrer Ulrich Clancett an: „Viele Vereine möchten sich gern präsentieren, aber nicht über die ganzen zwei Tage. Deshalb bieten wir erstmals eine Hütte an, in der lokale Vereine ein oder zwei Stunden lang ihre Arbeit vorstellen können.“ Und dann gibt es noch das umfangreiche Programm in der Kirche. Ein musikalisches Highlight steht für Sonntag, 17 Uhr, an: Dann gastiert Björn Heuser mit einem Mitsingkonzert „Janz besinnlich“ in der Kirche und präsentiert traditionelle und kölsche Lieder zur Weihnachtszeit. „Das Konzert ist noch nicht ganz ausverkauft“, sagt Clancett. Karten gibt es beim Katholischen Pfarramt Jüchen, Rektor-Thoma-Straße 10.