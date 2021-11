Drittes Adventswochenende : Der Weihnachtsmarkt in Jüchen ist abgesagt

Jüchen Die Vorbereitungen zum Jüchener Weihnachtsmarkt waren fast abgeschlossen, nun haben Stadt und Kirchengemeinde die fürs dritte Adventswochenende geplante Veranstaltung abgesagt – wegen Corona. Etliche Schausteller hatten bereits erklärt, nicht zu kommen.

Die Budenstadt rund um die katholische Pfarrkirche St. Jakobus wird nicht aufgebaut, den Jüchener Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende, 11. und 12. Dezember, wird es wegen der Corona-Pandemie nicht geben. Das teilten die Stadt Jüchen und die katholische Kirchengemeinde Jüchen als Veranstalter am Dienstag mit. Bürgermeister Harald Zillikens und Pfarrer Ulrich Clancett sehen angesichts der steigenden Zahl der Corona-Infektionen und der zunehmenden Zurückhaltung bei den Ausstellern keine Möglichkeit, den Markt in diesem Jahr auszurichten – trotz etlicher geplanter Schutzmaßnahmen. So sollte die 2G-Regel gelten, nur Geimpfte und Genesene hätten Zugang zum Weihnachtsmarkt erhalten.