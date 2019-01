Feuerwehr Jüchen: Die Polizei ermittelt wegen eines Mülltonnenbrandes

In Gierath brannte gestern ein Schuppen. Foto: Dieter Staniek/Dieter Staniek

Jüchen Unter Atemschutz konnte ein Trupp das Feuer schnell löschen.

40 Feuerwehrleute mussten am Dienstag gegen 13.30 Uhr zu einem Mülltonnen- und Schuppenbrand nach Gierath an die Jüchener Straße ausrücken. Unter Atemschutz konnte ein Trupp das Feuer schnell löschen. Allerdings ermittelt die Polizei jetzt nach der Ursache, wie eine Mülltonne „einfach so“ in Brand geraten konnte. Die Ortsdurchfahrt Gierath musste für den etwa einstündigen Feuerwehreinsatz gesperrt werden. Beteiligt waren die Löschzüge Gierath, Jüchen, Kelzenberg und Waat.