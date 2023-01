Steuern und Gebühren in Jüchen Was sich für 2023 bei den Grundbesitzabgaben ändert

In der nächsten Woche landet in den Briefkästen von 8500 Haushalten Post von der Stadt. Die Verwaltung versendet jetzt die Grundbesitzabgabenbescheide für 2023 an alle Haus- und Grundstückseigentümer beziehungsweise an Gebührenpflichtige. In den Bescheiden wird die Höhe der zu zahlenden Grundsteuer, Abfallentsorgungs-, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren sowie der Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung festgesetzt. Bei zwei Abgaben wird es teurer, bei zwei preiswerter.