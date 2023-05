Vom Bauspielplatz bis zur Technikwerkstatt Was die Jüchener Jugendtreffs in den Ferien anbieten

Das Jugendzentrum Bamm in Hochneukirch organisiert für den 3. bis 7. Juli in Kooperation mit dem Jugendamt wieder den „Riesen-Bauspielplatz“ für Sechs- bis 14-Jährige im Schmölderpark. Vom 10. bis 14. Juli heißt es bei einer Aktionswoche für Zwölf- bis 17-Jährige im Bamm „Crime Time“. Bereits ausgebucht ist der Bauspielplatz des Jugendamtes vom 17. bis zum 21. Juli am Jugendheim St. Martinus in Gierath.