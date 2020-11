Strukturwandel in Jüchen : Was die Stadt fürs Tagebau-Aus fordert

Jüchen Die Stellungnahme der Stadt zum Entwurf der Leitentscheidung der Landesregierung war Thema im Hauptausschuss. Folgekosten müssten abgesichert, Strukturwandelzuschüsse auch nach Ende des Tagebaus weiter möglich sein.

Das Ostufer des künftigen Sees, der das Restloch des Tagebaus Garzweiler II bedecken soll, wird auf dem Gebiet der Stadt Jüchen liegen. Diese Auffassung vertritt Bürgermeister Harald Zillikens, der bei der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses die Stellungnahme der Stadt zum Entwurf der neuen Leitendscheidung des Landes in Sachen Braunkohleabbau den Politikern zur Bestätigung vorlegte. Zillikens geht auch davon aus, dass das Tagebau-Ende nicht, wie in der Leitentscheidung angegeben, erst 2038 sein wird. Er rechnet mit einem möglichen Ende der Braunkohlegewinnung schon 2030 bis 2032.

Von diesen Überlegungen unberührt bleibt die Stellungnahme der Stadt. Gerolf Hommel (FWG) wunderte sich darüber, dass vieles in dieser Stellungnahme stehe, das gar nicht Jüchen betreffe. Auch sah er seine Anregungen, die er in einem Schreiben an Rat und Verwaltung formuliert hatte (die NGZ berichtete) nicht berücksichtigt. Jüchen komme im Entwurf der Leitentscheidung sehr oft vor, hielt der Bürgermeister dagegen. „Deshalb brauchen wir darauf nicht explizit hinzuweisen.“ Vielmehr gehe es in der Stellungnahme darum, eine möglichst mit vielen Kommunen abgestimmte Form zu finden.